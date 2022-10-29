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تسمية السوداني فشل للخطة الانقلابية الاميرکية في العراق

السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث السياسي حسن حردان ان تسمية السوداني رئيساً للوزراء ونحاجه في تشكيل الحكومة تعتبر ضربة موجعة للخطة الاميركية الانقلابية في العراق.

العالم - مع الحدث

وأوضح حردان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان المظاهرات والاحتجاجات التي جابت العراق علی خلفية تدهور الخدمات وتفشي الفساد ركبت موجتها الجماعات الموالية لواشنطن وكان الهدف اسقاط حكومة عادل عبدالمهدي التي كانت قد عقدت في حينه اتفاقاً مع الصين وكان باستطاعة الاتفاق نقل العراق الی مرحلة متطورة.

وبيّن ان الانقلاب الاميركي جاء لاحباط هذا الاتفاق والاتيان بقوی موالية لواشنطن علی رأس السلطة لاحكام القبضة الاميركية علی العراق وبالتالي جعل موضوع الدعوة لانسحاب القوی الاميركية في خبر كان.

وأكد ان الاميركان نجحوا في البداية في قلب المشهد وبالتالي ادخال العراق في مسار من الفوضی والازمات والصراعات.

وقال حردان ان هذه الصراعات والفوضی انتهت بالعودة الی تشكيل حكومة ليست كما يريدها الاميركي لاسيما وان السوداني هو مما أسموه هم انه من الفصائل المقاومة العراقية المعارضة لبقاء القوات الاميركية في العراق.

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