الاحتلال يمنع الفلسطينيات من التواصل مع أهلهن داخل سجونه

العالم - الإحتلال

وقالت عائلات الأسيرات لـ مكتب إعلام الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال عاقبتهن بقطع الاتصال مع عائلاتهن ردا على خطوات احتجاجية قمن بها رفضا للإهمال الذي يتعرضن له.



وأوضح أن الاحتجاجات بدأت بعد تعرض الأسيرة أزهار عساف لمضاعفات في حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي، حيث ماطلت إدارة السجن بنقلها للمشفى لعدة ساعات، مبينة بأنه حتى حين تم نقلها للمشفى تم إعطاؤها علاجا خاطئا ما فاقم حالتها الصحية أكثر دون معرفة وضعها الصحي حتى الآن.



وبعد ذلك قامت الأسيرات بإرجاع وجبات الطعام منذ ظهر أول أمس الخميس نتيجة الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال بحقهن.



وأكدت عائلات الأسيرات أنهن يتعرضن لإهمال كبير؛ وأنه لا توجد متابعة لحالتهن في السجون من الجهات الرسمية والصليب الأحمر، كما يتعرضن جميعا للإهمال الطبي دون اكتراث بأوضاعهن الصحية في ظل ظروف الاعتقال السيئة التي يعانين منها.



وأشارت إلى أن إدارة السجن تمنح الأسيرات ساعة فقط أسبوعيا للتواصل هاتفيا مع عائلاتهن، فيقمن بتقسيمها بينهن بشكل يومي ليتمكنّ من سماع صوت ذويهن.