السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
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تصريح لــ"حماس" في ذكرى مجزرة "كفر قاسم"

غدا .. إنعقاد اللجنة الاقتصادية الايرانية الروسية

السديس لم يجمع ثروته من إستغلال منصبه.. بل من بيع دينه بدنياه

‘السديس’ حديث مواقع التواصل.. بن سلمان ينقلب على بوقه!

وزارة الصحة : 124 إصابة و 6 وفيات جديدة بكورونا في إيران

وزيرة خارجية البوسنة تدين الهجوم الارهابي في شيراز