السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

انفجاران بالعاصمة الصومالية وسقوط عشرات الضحايا المدنيين

انفجاران بالعاصمة الصومالية وسقوط عشرات الضحايا المدنيين
السبت ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

وقع انفجار سيارتين مفخختين، اليوم السبت، بالعاصمة الصومالية بالقرب من مكاتب حكومية، ما خلف "عشرات الضحايا المدنيين"، وفق ما أبلغت عنه الشرطة ووسائل الإعلام.

العالم - أفريقيا

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية حصيلة الضحايا عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية صادق دوديشة.

ووقع هجوم مقديشو في اليوم الذي يجتمع فيه الرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولون كبار آخرون لمناقشة مكافحة التطرف العنيف.

وشاهد صحفي من الأسوشيتدبرس في موقع الحادث العديد من الجثث، وقال إنهم على ما يبدو مدنيون يستخدمون وسائل النقل العام، وإن الانفجار الثاني وقع أمام مطعم مزدحم.

وقال مدير خدمة الإسعاف "آمين" للأسوشيتدبرس إنهم جمعوا العديد من الجرحى والقتلى.

وقالت نقابة الصحفيين الصوماليين إن صحفيا قتل وأصيب اثنان آخران.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع الهجوم عند تقاطع زوبي، وهو نفس المكان لانفجار ضخم وقع عام 2017، مسفرا عن مقتل أكثر من 500 شخص.

روابط ذات صلة

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة أمام فندق في الصومال

الصومال: قتلى وجرحى في هجومين انتحاريين تبنتهما حركة الشباب

مصرع 10 عمال في هجوم مسلح لحركة "الشباب" في الصومال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكويت في مجلس الأمن: ندعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال

ألمانيا: إضرابات واسعة في قطاع المعادن والصناعات الإلكترونية والسيارات

عقد محكمة النظر في اتهامات مثيري اعمال الشغب الأخيرة في طهران

وزير الدفاع اليمني: قوى العدوان أمام خيارين، إما هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات

كاميرا العالم توثق تشييع الشهداء ومعاناة المصابين في شيراز

موسكو ستطرح مشاركة لندن في هجمات ضد نورد ستريم أمام مجلس الأمن