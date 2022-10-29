مواجهات بين مليشيات الإصلاح ومسلحين قبليين في مأرب اليمنية

العالم - اليمن

وقالت مصادر مطلعة إن اشتباكات عنيفة اندلعت الساعات الماضية، بين مليشيات الإصلاح ، ومسلحين من قبائل الدماشقة في مديرية وادي عبيدة.. موضحة أن القبائل شنت هجوماً مسلحاً على مليشيات الاصلاح في نقطة “الراكة” وسط المديرية، رداً على اختطاف أحد أبناء القبائل، ما أدى إلى نشوب الإشتباكات.

وتأتي التطورات، في أعقاب هجمات مماثلة تشنها قبائل الوادي على مليشيات العدوان المتمركزة في مناطق النفط والغاز، تزامناً مع تصاعد الدعوات لطردها من المحافظة النفطية.

الجدير بالذكر أن مليشيات العدوان تعتدي بشكل مستمر على قبائل مأرب الرافضة لتواجد قوات الاحتلال في مناطقها.