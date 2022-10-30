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بايدن يهاجم روسيا بعد تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب

بايدن يهاجم روسيا بعد تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا بأنه "أمر شنيع"، على حد تعبيره.

العالم - الأميركيتان

وقال بايدن أثناء حديثه لصحفيين، إن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية يعد "أمرا شنيعا"، حسبما ذكر موقع "بارونز" الأمريكي.

واعتبر بايدن أنه "لا يوجد سبب لفعل ذلك".

وفي وقت سابق يوم أمس، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية استهداف أسطولها في البحر الأسود، وطلبت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل لمناقشة الأمر، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

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