القضاء على عصابة لتهريب المخدرات جنوب شرق إيران

العالم - إيران

وأوضح العميد أحمد طاهري أن رجال الشرطة في مدينة تشابهار، رصدوا من خلال العمليات الاستخبارية، أن عصابة لتهريب المخدرات تنوي نقل شحنة ضخمة من المخدرات إلى وسط البلاد.

وأشار إلى أنه من خلال رصد تحركات العصابة تمكنت فرق استخبارات الشرطة من التعرف على فريق من أفراد هذه العصابة المسلحة الذين كانوا ينقلون شحنة ثقيلة من المخدرات بشاحنة مقطورة عند مدخل جمارك تشابهار، وأثناء تفتيشها تم العثور على طن من مادة الأفيون كانت مخبأة في الشاحنة وتم اعتقال سائقها.

وأشار قائد شرطة سيستان وبلوشستان أيضا إلى ضبط أكثر من 193 كغم من الأفيون كانت مخبأة في سيارة بيجو 405 في مدينة سراوان واعتقال اثنين من المهربين وضبط سلاح ناري.