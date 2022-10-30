الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

في لقاءه مع سفير اليمن في إيران...

المشاط: التظاهرات الحاشدة الرافضة للمؤامرات الخارجية في إيران دليل على وعي الشعب الايراني

المشاط: التظاهرات الحاشدة الرافضة للمؤامرات الخارجية في إيران دليل على وعي الشعب الايراني
الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أن المظاهرات الحاشدة التي خرجت في العديد من المدن الإيرانية للتعبير عن الرفض للمؤامرات الخارجية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دليل على وعي الشعب الإيراني وقدرته على التغلب على كل مؤامرات ومخططات المخابرات الأمريكية الإسرائيلية.

العالم ـ اليمن

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، سفير اليمن لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية إبراهيم الديلمي، حيث لفت المشاط إلى وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً في مواجهة تلك المؤامرات والأعمال التخريبية.

وأكد على ضرورة أن تقوم سفارة اليمن في إيران بالعمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وناقش اللقاء أوضاع السفارة اليمنية في إيران وأبناء الجالية اليمنية والطلاب اليمنيين الدارسين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق التعاون المستقبلي اليمني الإيراني.

وأكد المشاط على ضرورة الاستمرار في تقديم الرعاية وكافة الخدمات لأبناء الجالية اليمنية والطلاب الدارسين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

روابط ذات صلة

المشاط يعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الهجوم الإرهابي بمدينة شيراز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. روسيا توقف تصدير الحبوب من أوكرانيا لهذا السبب..

الصهاينة ينفذون.. فرض إغلاق شامل على الضفة ومعابر القطاع في يوم الانتخابات

شاهد..30 قتيلا وإصابة العشرات بانهيار جسر معلق في الهند

شاهد بالفيديو.. العراق.. الجفاف يرغم المزارعين باللجوء الی الآبار المالحة

العامري يدعو وزير الداخلية إلى تثبيت ركائز الأمن وكسب ثقة المواطني

شاهد.. خطوة مميزة للرئيس اللبناني خلافاً لأسلافه