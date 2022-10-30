المشاط: التظاهرات الحاشدة الرافضة للمؤامرات الخارجية في إيران دليل على وعي الشعب الايراني

العالم ـ اليمن

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، سفير اليمن لدى الجمهورية الاسلامية الإيرانية إبراهيم الديلمي، حيث لفت المشاط إلى وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً في مواجهة تلك المؤامرات والأعمال التخريبية.

وأكد على ضرورة أن تقوم سفارة اليمن في إيران بالعمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وناقش اللقاء أوضاع السفارة اليمنية في إيران وأبناء الجالية اليمنية والطلاب اليمنيين الدارسين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق التعاون المستقبلي اليمني الإيراني.

وأكد المشاط على ضرورة الاستمرار في تقديم الرعاية وكافة الخدمات لأبناء الجالية اليمنية والطلاب الدارسين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.