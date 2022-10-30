طيف سامـي تتسلم مهام عملها وزيرة للمالية العراقية

العالم- العراق

وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المراسم الخاصة بتسليم وتسلُّم المهام الرسمية للوزارة جرت، بين وزيرة المالية السابق هيام نعمت محمود ووزيرة المالية في الحكومة الجديدة طيف سامي".

واعربت محمود، عن "امنياتها للوزيرة طيـف سامي بالنجاح والتقدم والتوفيق في مهامها الجديدة على رأس وزارة المالية"، مشيرةً الى "الخبرة المتراكمة والكفاءة العالية التي تتمتع بها طيف سامي، وهو ما يؤهلها الى قيادة الوزارة، ورسم وإدارة السياسة المالية للدولة بحرفية ومسؤولية عاليين" .

من جهتها، قدمت سامي "شكرها وتقديرها لوزير المالية السابق والحضور على تهنئتهم"، مؤكدة "النهوض بواقع عمل الوزارة بجميع مفاصلها".

مبينة أن "العمل يتطلب تكاتف جميع العاملين في الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد خدمة لتطلعات شرائح وفئات المجتمع العراقي".