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الدوري الايراني واستعدادات المنتخب الوطني لمونديال قطر

الأحد ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

بينما تستمر مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيراني، دخل المنتخب الوطني في معسكره التدريبي استعداداً لمونديال قطر.

العالم - فار

وحقق فريق بيرسبوليس انتصاراً ثميناً و صعباً أمام ضيفه مس رفسنجان، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم. الفوز كان اقتصادياً بحتاً و بهدف دون رد، لكنه كان مهما لتثبيت صدارة في عرش الترتيب العام للبطولة. غريمه استقلال هو الآخر حقق فوزاً مشابها أمام مضيفه هوادار ليرتقي الى وصافة الترتيب مستغلا تعادل سباهان امام مس رفسنجان سلباً ليواصل ملاحقة بيرسبوليس على الصدارة و الدفاع عن لقبه.

لبحث حيثيات هذه التطورات، استضافت قناة العالم، المدرب الايراني والمحلل الكروي، سيد حسين سيدصالحي ضمن برنامجها الرياضي "فار".

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو المرفق..

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