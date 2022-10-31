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استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي في اعتداء ارهابي جنوب شرق ايران

استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي في اعتداء ارهابي جنوب شرق ايران
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان بان وحدة مغاوير "عمار" في مدينة ايرانشهر اشتبكت مساء الاحد مع مجموعة من الإرهابيين ما اسفر عن مقتل أحد الإرهابيين واستشهاد احد كوادر الامن الداخلي المضحين.

العالم - ايران

وقال العميد أحمد طاهري ، في تصريح لوكالة "ارنا" ان عناصر وحدة مغاوير "عمار" في ايرانشهر كانوا في دورية امنية قرب قرية خير اباد التابعة لمدينة ايرانشهر عندما استهدفت مجموعة ارهابية بالاسلحة الرشاشه سيارة تابعة لوحدة المغاوير ، مما أدى إلى نشوب حريق في السيارة وانفجارها واستشهاد الملازم ثالث محسن رضائي.

وأضاف العميد طاهري ، في إشارة إلى الهجوم العنيف بالنيران والاشتباكات المسلحة مع الإرهابيين : "إن كوادر قوى الامن الداخلي تصدوا بشجاعة للزمرة الارهابية وقتلوا أحد الإرهابيين ، وجرحوا عددا اخر منهم ما دفعهم الى الفرار فيما تقوم الامن الداخلي بتمشيط المنطقة."

وأشار إلى الهجوم الجبان الذي قامت به الزمرة الإرهابية على كوادر وحدة المغاوير ، وقال أن هذا الهجوم اسفر مع الاسف عن استشهاد أحد ضباط الامن الداخلي وجرح 3 من زملائه المضحين وفي ختام الاشتباكات تم ضبط سيارة مسروقة وسلاحي كلاشنكوف وكمية كبيرة من الذخيرة وقاذفة "ار بي جي" ومقذوفتين.

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استشهاد احد كوادر قوى الامن الداخلي في اعتداء ارهابي جنوب شرق ايران

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