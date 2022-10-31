أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

ايران ..

إتساع دائرة العمليات الإستشهادية الفلسطينية عشية بدء إنتخابات الكنيست في فلسطين المحتلة .

جوان ..

مخاوف في واشنطن من إيجاد الجمهوريين فوضى أمنية في إنتخابات الكونغرس النصفية.

جمهوري اسلامي ..

السيد حسن نصر الله يصف اتفاق ترسيم حدود لبنان البحرية بالتاريخي .

سياست روز ..

وزير الدفاع اليمني ينذر التحالف السعودي بمواجهة المزيد من الصواريخ البالستية والمسيرات اليمنية .

افتاب يزد ..

الكرملين يعلن شروطه الخاصة بعقد أي إجتماع محتمل بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي.

مردم سالاري ..

حلف الناتو يحذر من مواجهة أوروبا لتداعيات خطيرة في حالة إنتصار روسيا بأوكرانيا .

ارمان ملي ..

الرئيس اللبناني ميشال عون يصادق بإنتهاء مهامه الرئاسية على إستقالة حكومة ميقاتي.

ارمان امروز ..

توقعات في الولايات المتحدة بإحتمال إستعادة الجمهوريين الاغلبية في إنتخابات الكونغرس النصفية.

ابرار ..

نظام السيسي يشن حملة إعتقالات للناشطين السياسيين بعد دعوات للتظاهر ضد سياساته الإقتصادية.

ابتكار ..

رئيس وزراء كندا يقحم أنفه في شؤون ايران الداخلية مرة أخرى بتصريحات عدائية .

اطلاعات..

مصرع ما لا يقل عن مئة شخص وإصابة المئآت بإنفجار سيارتين مفخختين بمقاديشو .

قدس ..

لافروف ينتقد بولندا بشدة لدعوتها نشر رؤوس نووية أمريكية في أراضيها.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في الشأن اللبناني في مقالها( لبنان وفراغ السلطة ) ..

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون انهى مهامه الرئاسية مودعا القصر الرئاسي امس بالمصادقة على استقالة حكومة نجيب ميقاتي.

عون قال ان ميقاتي رفض تشكيل حكومة جديدة وان حكومته الحالية لتصريف الاعمال ولم يعد بمقدورها ادارة شؤون البلاد.

لكن ميقاتي شكك بشرعية مصادقة عون على ما وصفه باقالة حكومته مشددا على مواصلة مهامها ..

"إن هناك ضبابية كبيرة تلف الأوضاع السياسية برمتها في لبنانَ الذي يعاني من تفاقم أزماته الإقتصادية والمعيشية"

فَرَفضُ ميقاتي لاقالته وحكومته في اليوم الاخير من مهام عون الرئاسية يطرح جدلا دستوريا في ظل تضارب آراء ومواقف القوى السياسية, خاصة مع فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ان لبنان مقبل على دخول مرحلة فراغ في السلطة من شأنه ان يضاعف من همومه.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( على التحالف السعودي ترقب الصواريخ والمسيرات اليمنية )..

حكومة الانقاذ الوطني اليمنية حذرت التحالف السعودي من مواجهة ضربات استراتيجية جديدة في حالة اصرارها على مواصلة العدوان على اليمن بعد رفض شروط صنعاء الخاصة بتمديد الهدنة .

"وزير الدفاع اليمني قال إن التحالف السعودي سيواجه المزيد من الصواريخ البالستية والمسيرات اليمنية بمواصلة نهبه لثروات اليمن"

في الواقع صنعاء لوحت بهذا التحذير بتعاظم قدراتها الاستراتيجية التي ظهرت في الاستعراضات العسكرية الضخمة للقوات اليمنية المشتركة قبل اشهر, وهي استعراضات شهدت دخول طرازات اكثر تطورا من الصواريخ والمسيرات لمجال الخدمة .

ان تمديد الهدنة اصطدم برفض التحالف السعودي لشروط صنعاء التي ترتبط بوقف نهبه لثروات وعائدات اليمن النفطية.

ابرار ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( تركيا ومشروع الدستور الجديد) كتبت صحيفة ابرار ..

كشف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن عزم حكومته على طرح مشروع لتدوين دستور تركي جديد يكفل الحريات العامة بشكل اقوى, لكن قوى المعارضة التركية لها راي اخر في الموضوع..

"محافل سياسية تركية ترى أن وعود أردوغان بتحسين الأوضاع المعيشية وبدستور جديد يكفل الحريات مجردُ شعارات إنتخابية "

وانطلاقا من هذه الرؤية تَعتبر المعارضةُ التركية ان اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم يُعدان الارضية عبر هذه الوعود لتحسين موقفهما في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بيونيو المقبل في الوقت الذي تشير فيه نتائج استطلاعات الرأي الى انخفاض شعبية اردوغان وتراجع شعبية حزبه بشكل كبير مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية بسبب اصرار اردوغان على سياساته الاقتصادية الخاطئة .

خراسان ..

صحيفة خراسان سلطت الضوء على التطورات السياسية في لبنان وكتبت في مقالها( لبنان واللغز المعقد )..

دخل لبنان وللمرة الرابعة في تأريخه المعاصر لمرحلة فراغ في السلطة مع انتهاء مهام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئاسية وفشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية للحلول محله .

"لبنان يشهد حالة فراغ سياسي بعدم جود رئيس للجمهورية وعدم وجود حكومة منتخبة بعد مصادقة عون على إقالة حكومة ميقاتي"

وفي تعقيد اخر للمشهد رفض ميقاتي قرار عون باقالة حكومته مشددا على مواصلة مهامها كحكومة تصريف اعمال والى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية .

وهكذا بات من الصعب التكهن بمسار الاحداث بلبنان, فما يحدث اضاف عقبة كأداء في طريق جهود ومحاولات حل الازمة الاقتصادية والمعيشية في هذا البلد .

ارمان ملي ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( موسكو مستعدة للتباحث مع الغرب) كتبت صحيفة ارمان ملي ..

هذا ما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشددا ان ان شرط بدء اية مباحثات كهذه اخذ القوى الغربية للمآخذ الامنية الروسية بعين الاعتبار بشكل كامل .

"إن مثل هذا التصريح يعكس مرونة في الموقف الروسي لتهدئة الأجواء مع تصاعد المخاوف الدولية من إتساع الحرب الأوكرانية"

خاصة بعد تبادل روسيا واوكرانيا اتهامات بشأن احتمال استخدام القنبلة القذرة, وكذلك بعد انباء عن نشر امريكا قنابل ذرية متطورة باوروبا .

من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين " ديميتري بيسكوف " ان احتمال عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع نظيره الامريكي سيكون مطروحا اذا ما اولت واشنطن الاهتمام الكافي للقضايا التي تثير قلق موسكو .