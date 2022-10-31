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رئيس وزراء لبنان يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية

رئيس وزراء لبنان يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية
الإثنين ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إلى الجزائر بعد ظهر اليوم لتمثيل لبنان في القمة العربية، في دورتها الحادية والثلاثين التي ستعقد غدا وبعد غد.

العالم ـ لبنان

وكان في استقباله في "مطار هواري بومدين" الوزير الاول في الجزائر ايمن بن عبد الرحمن، وزير الخارجية ​رمطان لعمامرة​، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي بصفتها المرافقة الدائمة لميقاتي خلال القمة، الامين العام لجامعة الدول العربية​ احمد أبو الغيط، سفير لبنان في الجزائر محمد حسن، سفير لبنان في مصر علي الحلبي وسفير الجزائر في لبنان عبد الكريم ركيبي.

وقد اقيمت لميقاتي في المطار مراسم الاستقبال الرسمية، تلتها خلوة بين ميقاتي والوزير الاول والامين العام للجامعة العربية في القاعة الشرفية الرئاسية قبل ان ينتقل ميقاتي الى مقر اقامته.

ويضم الوفد الرسمي اللبناني الى القمة وزير الخارجية ​عبدالله بو حبيب​، السفير اللبناني في الجزائر، مدير القسم العربي في وزارة الخارجية علي المولى، والمستشار الديبلوماسي لميقاتي السفير ​بطرس عساكر​.

وقد اصطحب ميقاتي معه الى الجزائر وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​ الذي سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين تتناول التعاون النفطي بين البلدين.

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رئيس وزراء لبنان يصل الجزائر للمشاركة في القمة العربية