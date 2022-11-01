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فيصل المقداد يوضح السبب 'الحقيقي' لعدم الرد على 'إسرائيل'

فيصل المقداد يوضح السبب 'الحقيقي' لعدم الرد على 'إسرائيل'
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الأسباب “الحقيقية” لعدم رد سوريا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق سيطرة الحكومة وخاصة في العاصمة دمشق ومحيطها.

العالم - سوريا

وقال المقداد خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي العُماني، موسى الفرعي، ونشرت على موقع (يوتيوب) جواباً على عدم رد سوريا على الاعتداءات الإسرائيلية: “هم يستغلون مرور بعض الطائرات المدنية ويطلقون النار من تحتها أو من فوقها، وفي هذه الحالة عندما ترد الصواريخ السورية، قد تصيب الطيران المدني، وبعد ذلك يقع اللوم علينا ولذلك نحن لا ننفعل”.

وأضاف المقداد، “مواقفنا تجاه هذه الاعتداءات واضحة ونحن نقول ونحذر من أن 'إسرائيل' ستواجه رداً عاجلاً أم آجلاً على كل هذه المحاولات (..) نحن لسنا هواة تصدي وما نحتاج إليه الآن هو الحكمة وليس المواجهة وليس الوقوف على الأطلال”.

وزير الخارجية السوري أشار إلى أنه طالب مرارا، الأمم المتحدة بالتحرك لوقف “الاعتداءات الإسرائيلية”، وقال المقداد لمسؤول الأمم المتحدة: لماذا تسكتون؟ “نحن لدينا جيش وقوات جاهزة، ولكن نحن من يحدد كيف ومتى نرد، هل تريدون أن ترد سوريا بقصف أحد مطارات 'إسرائيل' أو بقصف منشآت مدنية إسرائيلية حتى تقولوا إن هناك اعتداءات من جانب آخر؟”.

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