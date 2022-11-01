إقفال أجنحة قصر بعبدا الخاصة برئيس الجمهورية وإنزال العلم اللبناني ورفع الصور الرسمية له

العالم - لبنان

واشرف المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير على كل التدابير التي اتخذت، في حضور المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد بسام الحلو ورئيس مكتب الاعلام المستشار رفيق شلالا، بمواكبة إعلامية لمندوبي الوسائل الإعلامية والمسموعة والمكتوبة.

وقد بدأت وقائع الاقفال في قاعة مجلس الوزراء، ثم مدخل الجناح الرئاسي وقاعات الاجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية ومكتبه والابواب المؤدية اليه، لا سيما الباب الرئيسي مع الراية. بعد ذلك انتقل الجميع الى صالون السفراء حيث تم اقفاله، وكذلك صالون 22 تشرين وقاعة 25 أيار ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس.

وعلى الأثر اطفئ البهو الرئيس واقفل المدخل الرئيسي. وبعد ذلك تم انزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية الرئيسية في الساحة الخارجية وتوقفت نافورة المياه عن العمل إيذانا بعملية اقفال جناح رئيس الجمهورية.