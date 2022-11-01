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'البرغوثي' يعلق على انتخابات 'الكنيست' الصهيونية

'البرغوثي' يعلق على انتخابات 'الكنيست' الصهيونية
الثلاثاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

عقب الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الثلاثاء، على انتخابات الكنيست "الإسرائيلي" الجارية.

العالم - فلسطين

وقال البرغوثي في بيان صدر عنه: "إن الانتخابات الإسرائيلية الجارية اليوم لن تغير شيئا لأنها تجري بين يمين عنصري متطرف ويمين عنصري متطرف آخر في ظل غياب أي معسكر سلام حقيقي".

وتابع: "أخطر ما في الأمر أن حزبا فاشيا مجرما برئاسة سموتريش و بن غفير قد يحصل على المركز الثالث ما يشير إلى درجة انحدار المجتمع الإسرائيلي الاستعماري نحو التطرف العنصري وعقيدة التطهير العرقي والأبارتهايد".

وأضاف: "بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية فإن المطلوب فلسطينيا التوحد على برنامج كفاح وطني مقاوم لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل".

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