'البرغوثي' يعلق على انتخابات 'الكنيست' الصهيونية

العالم - فلسطين

وقال البرغوثي في بيان صدر عنه: "إن الانتخابات الإسرائيلية الجارية اليوم لن تغير شيئا لأنها تجري بين يمين عنصري متطرف ويمين عنصري متطرف آخر في ظل غياب أي معسكر سلام حقيقي".

وتابع: "أخطر ما في الأمر أن حزبا فاشيا مجرما برئاسة سموتريش و بن غفير قد يحصل على المركز الثالث ما يشير إلى درجة انحدار المجتمع الإسرائيلي الاستعماري نحو التطرف العنصري وعقيدة التطهير العرقي والأبارتهايد".

وأضاف: "بغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية فإن المطلوب فلسطينيا التوحد على برنامج كفاح وطني مقاوم لتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل".