الجزائر..انطلاق أعمال القمة العربية على مستوى القادة

العالم – الجزائر

وفي كلمته خلال افتتاح القمة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "أحيي القيادة والشعب الجزائري فـي ذكرى التحرير".

وأضاف سعيد: "نتقاسم الروح النضالية من أجل الحرية والكـرامة العربية"، وقد جاء "تجمع الأشقاء العرب بقمة الجزائـر للاتفاق على الحد الأدنى من الحلول للأزمات".

وأكمل قائلا: "مصرون على إزالة كل الصعوبات والتحديات التي تواجـه الدول العـربية، حيث "نعيش حربا ضروس في مواجهة من يريد إسقاط دولنا العربية.. ويمكننا الانتصار على الأزمات عبر لم الشمل والتكاتف بيـن الدول العربية".

واستطرد: "نمر في ظرف دولي استثنائي من حيث حجم التحديات وتعدد أوجهها..نحن في حاجة إلى مفاهيم جديدة وأساليب وطرق جديدة للإنسانية جمعاء".