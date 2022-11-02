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تبون: قضيتنا المركزية الأولى هي القضية الفلسطينية

تبون: قضيتنا المركزية الأولى هي القضية الفلسطينية
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إلى "تشكيل لجنة اتصال وتنسيق عربية لحشد الدعم من أجل تقديم طلب للأمم المتحدة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة".

العالم - الجزائر

جاء ذلك في كلمة لتبون في افتتاحية القمة العربية الـ31 التي تحتضنها الجزائر.

وقال تبون: استكمالا لواجبنا تجاه القضية الفلسطينية أتطلع خلال هذه القمة إلى إنشاء لجنة اتصالات عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف: الجزائر على أتم الاستعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة من أجل عقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة.

وتابع: "يتعين علينا في ظل عجز مجلس الأمن على فرض حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي حشد الدعم السياسي والمادي لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود".

وأوضح الرئيس الجزائري أنه "في ظل الأوضاع الدولية الراهنة تبقى قضيتنا المركزية الأولى هي القضية الفلسطينية وستكون في صميم أولوياتنا، لاسيما وهي تتعرض إلى مساع للتصفية بسبب مواصلة قوات الاحتلال الانتهاكات الجسيمة وتوسيع المستوطنات وقتل الأبرياء".

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