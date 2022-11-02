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الرئيس الإيراني يهنئ لولا داسيلفا لانتخابه رئيساً جديداً للبرازيل

الرئيس الإيراني يهنئ لولا داسيلفا لانتخابه رئيساً جديداً للبرازيل
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

بعث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، برقية إلى لولا داسيلفا، مهئنا فيها لمناسبة فوز الأخير بمنصب رئاسة الجمهورية البرازيلية.

العالم - إيران

وكتب رئيسي في برقية التهنئة إلى نظيره البرازيلي المنتخب حديثا: إيران والبرازيل تتمتعان بوافر الطاقات من أجل توسيع التعاون الثنائي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف أن تعاون البلدين حقق لحد الآن الكثير من الإنجازات القيمة.

كما تطلع الرئيس الإيراني بأن يسجل التعاون بين طهران وبرازيليا، مزيدا من التعاون والتقدم في عهد نظيره البرازيلي الجديد لولا داسيلفا.

وفاز المرشّح اليساري لولا دا سيلفا بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، ليصبح رئيساً للبلاد لولاية ثالثة بعد ولايتين بين عامي 2003 – 2010 م.

وحاز دا سيلفا على نحو 50.9% من الأصوات، متقدّماً على منافسه اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي حاز 49.1%.

وجاء ذلك بعد أن تصدَّر داسيلفا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة في 3 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، متقدّماً على بولسونارو ومرشحين آخرين.

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الرئيس الإيراني يهنئ لولا داسيلفا لانتخابه رئيساً جديداً للبرازيل

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