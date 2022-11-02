بانوراما: محاولة بحرينية لاسترضاء الخارج على حساب الداخل والعلاقات الايرانية السورية 

خاص العالم

كما تشهد العاصمة المنامة مسيرات ليلية رافضة للانتخابات التشريعية.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... استقبال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث بحث معه الاهتمامات المشتركة بين البلدين.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين المقداد ونظيره الإيراني أكد على وقوف بلاده إلى جانب طهران ضد الهجمة التي تتعرض لها مؤخرا، فيما قال عبداللهيان أن البلدان قررا رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.