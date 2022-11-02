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بانوراما: محاولة بحرينية لاسترضاء الخارج على حساب الداخل والعلاقات الايرانية السورية 

بانوراما: محاولة بحرينية لاسترضاء الخارج على حساب الداخل والعلاقات الايرانية السورية 
الأربعاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. انتقاد عالم الدين البحريني آية الله عيسى قاسم مشاركة بابا الفاتيكان في مؤتمر ما يسمى السلم والتعايش المقرر غدا الخميس، مؤكدا أن المؤتمر يأتي في سياق مسار التطبيع والاستمرار باضطهاد الشعب البحريني.

خاص العالم

كما تشهد العاصمة المنامة مسيرات ليلية رافضة للانتخابات التشريعية.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... استقبال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث بحث معه الاهتمامات المشتركة بين البلدين.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين المقداد ونظيره الإيراني أكد على وقوف بلاده إلى جانب طهران ضد الهجمة التي تتعرض لها مؤخرا، فيما قال عبداللهيان أن البلدان قررا رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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