لافروف ينتقد الحملة الإعلامية الغربية ضد إيران

العالم - إيران

وشدد وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، على أن هجمة وسائل الإعلام الغربية ستقود إلى تصعيد التوتر في الخليج الفارسي.

وجاء في تقرير "موقع وزارة الخارجية الروسية" أنه جرى في هذه المكالمة الهاتفية الإشارة إلى ضرر الحملة الإعلامية من قبل وسائل الإعلام الغربية وذكر أن هذه الحملة في ظل الوضع الدولي الصعب الحالي يمكن أن تؤدي إلى خطر تصعيد التوترات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء، أن السعودية تبادلت معلومات مع الولايات المتحدة تشير إلى هجوم وشيك من جانب إيران على أهداف داخل السعودية.. ووفقاً لهذا الادعاء الجديد، رفعت القوات العسكرية الأميركية وقوات أخرى في منطقة غرب آسيا مستوى التأهب.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مؤكداً أنها تهدف تدمير التوجهات الإيجابية الحالية بين إيران و دول المنطقة.

وتبادل لافروف وأميرعبداللهيان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، مؤكدين على الوضع الحالي في الخليج الفارسي.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تم التأكيد على أن موسكو وطهران تتبادلان المواقف لحل المشاكل بالوسائل السياسية والدبلوماسية ومراعاة مصالح دول الشرق الأوسط.

كما ناقش لافروف وأميرعبداللهيان الوضع في جنوب القوقاز والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحفي الثلاثاء ردا على سؤال حول ما إذا كان المواطنون الأميركيون قد أُبلغوا بالتهديد الوشيك في السعودية "لست على علم بأي تحذير قنصلي".