أوليانوف: ما تبقى من قضايا إيران والوكالة يمكن حلها

العالم - إيران

وأعرب ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، عن أمله في حل القضايا المتبقية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال الحوار.

وكتب أوليانوف على موقع تويتر: "إلتقيت اليوم بالمندوب الدائم لإيران محسن نظري إصل.. لقد ناقشنا القضايا المتعلقة بالاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة (الذي سيعقد في فيينا يومي 16 و 18 نوفمبر)".

وكتب في تغريدة أخرى: "طلبت من زملائي الإيرانيين إجراء مشاورات بناءة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. إنني على ثقة من أن القضايا المتبقية المتعلقة بسجل البرنامج النووي الإيراني يمكن حلها بسرعة من خلال الحوار البناء ".