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غروسي يعلن وصول فريق جديد من خبراء وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

غروسي يعلن وصول فريق جديد من خبراء وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، إن فريق الخبراء المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم استبداله بفريق آخر.

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وأضاف غروسي، "بفضل دعم جميع الأطراف المعنية، تمكنا بنجاح من إجراء مناوبة للموظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قبل بضع ساعات".

وتايع، "وجودهم يعني أن العالم يعرف ما يحدث في محطة الطاقة النووية الكبرى هذه الموجودة في وسط منطقة حرب".

وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخبراء الجدد في المحطة والذين غادروا. معربا عن إعجابه بشجاعتهم في تنفيذ أنشطتهم الهامة في مجال السلامة والأمن والضمانات حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.

وبحسب البيان، وصل الفريق الجديد المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه في امس الخميس.

وأشار المدير العام إلى أن الفريق السابق كان يعمل في المحطة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مضيفًا أن هذه هي الدورة الثانية لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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غروسي يعلن وصول فريق جديد من خبراء وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

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