وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة "الاخوان المسلمين" .. من هو

العالم-مصر

ونعت جماعة الإخوان المسلمين وفاة منير، مؤكدة أنه "كان من أبرز رجالات الدعوة، وأحد أعلام الجماعة".

من هو ابراهيم منير

وولد إبراهيم منير في 1 حزيران / يونيو 1937 بمدينة المنصورة في مصر، وتخرّج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1952.



اعتقل منير ضمن تنظيم سيد قطب عام 1965 إبان فترة حكم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، بما عُرف حينها بقضية "إحياء تنظيم الإخوان"، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات قضاها في السجن.



وبعد انقضاء فترة سجنه سافر منير إلى الكويت وبقي فيها 5 سنوات قبل أن يتجه إلى بريطانيا ويحصل على حق اللجوء فيها حيث أسس عدداً من المراكز الإسلامية هناك.



وأصبح منير أميناً للتنظيم الدولي، ومتحدثاً باسم الإخوان المسلمين بأوروبا، عام 1995، وانتخب في ذات لعام ليصبح عضواً بمكتب الإرشاد عن الخارج، ومشرفا عاما على موقع رسالة الإخوان.



كما تولى منير، منصب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بعد قبض السلطات في القاهرة على القائم بالأعمال السابق محمود عزت، نهاية شهر أغسطس/آب 2020.



وفي عهد الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، قدّم منير أيضاً للمحاكمة في قضية التنظيم الدولي، والتي حملت رقم 284 عام 2009، وحكمت المحكمة عليه حينها بالسجن لمدة 5 سنوات، ثم صدر قرار بالعفو عنه من الرئيس الراحل محمد مرسي، في أغسطس/آب 2012.



وفي الرئيس الحالي عهد عبد الفتاح السيسي، وُجهت اتهامات لمنير أيضاً، ففي سبتمبر/أيلول 2021، أحالت النيابة العامة بمصر كلاً من إبراهيم منير غيابياً، وعبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت و23 متهماً حضورياً في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.



حيث اتهمتهم السلطات المصرية بأنهم في الفترة ما بين عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل مصر وخارجها، تولوا قيادة "جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام".