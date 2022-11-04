ايران في المرتبة 15 في الانتاج العلمي بالعالم و8 في الطب و 4 في النانو

العالم - ايران

وأكد المسؤول الذي كان يتحدث في مراسم اقيمت بمدينة زنجان ضرورة العمل بالآية الشريفة «ان الله لايغير ما بقوم حتى ما یغیروا بأنفسهم»، ورأى أن التغيير يجب أن يشمل كل مناحي الحياة خاصة وان الشعب الايراني يخوض الآن حرب ارادات الشعوب التي كان دائما المنتصر فيها.

وتطرق الى الانجازات الأخرى التي حققتها ايران منها مكافحة الامية ورفع المستوى العلمي في المجتمع الايراني وقال: ان عدد الأطباء والخبراء المتخصصين في المجال الطبي ملحوظ للغاية.

وشدد على أن نسبة النساء في المجال الطبي مرتفع للغاية حيث تشكل النساء في الوقت الحالي 95% من المتخصصات في مجال طب النساء في حين كان الرجال اطباء النساء قبل انتصار الثورة الاسلامية.

وتابع قائلا: ان فايروس كورونا الذي فتك بالعالم كان يحصد يوميا 700 من المواطنين الايرانيين، الا اننا اليوم سيطرنا على هذا الفايروس بشكل كامل.

وبخصوص التجارة الخارجية أكد المسؤول نجاح الحكومة الحالية في هذا الحقل خلال عام من تسنمها ادارة شؤون البلد وقال: لقد استطعنا بيع نفطنا وبمختلف الاساليب ليصل الى مرحلة قبل الحظر الأميركي الجائر ضد شعبنا النبيل.

وأشار الى تكالب كل قوى الشر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوقت الحالي التي حشدت كل طاقاتها وامكاناتها وتحالفت مع العصابات الارهابية لتحقيق أهدافها المشؤومة، لكنها أخفقت في كل هذه المحاولات.