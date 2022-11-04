امام جمعة النجف الاشرف: حماقة العدو ضد الشعب الايراني زادت هذا الشعب قوة وصلابة

العالم - العراق

وقال السيد صدر القبانجي في خطبة صلاة الجمعة حول الوضع في ايران "ان وضع الشعب الايراني اليوم نجد اكثر تلاحما وتماسكا بعد الحماقة التي ارتكبها اعداء الاسلام في تفجير مرقد احد اولاد الامام الكاظم (ع) في ايران, حيث ادرك الشعب ان العدو هدفه هو محاربة الدين وليس الحريات كما ينادون به."

واضاف انه "من الحماقة ايضا نجد اليوم تظاهرات في اسرائيل تنادي بحقوق المراة الايرانية, ومؤتمرا في امريكا ينادي بنفس الامر, مما يدل على ان اللعبة قد انكشفت والهدف هو الدين, وان هولاء قد وقعوا في الفخ مستشهدا بقول الامام الصادق عليه السلام (ع) الحمد لله الذي جعل اعدائنا حمقى."