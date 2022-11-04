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بعد تعرضه لمحاولة إغتيال...

عمران خان: هناك خطة قائمة لقتلي في مكان ما بين 'وزير أباد وغوجرات'

عمران خان: هناك خطة قائمة لقتلي في مكان ما بين 'وزير أباد وغوجرات'
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية بأنه "في اول ظهور له بعد تعرضه لمحاولة إغتيال ، ألقى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان كلمة متلفزة من مستشفى "شوكت خانم" في لاهور".

العالم- باكستان

وقال عمران خان خلالها:" كنت على علم بالفعل أن هناك خطة قائمة لقتلي في مكان ما بين وزير أباد وغوجرات"

في بداية خطابه، بدأ خان في توبيخ الحكومة الحالية وعبّر عن أسفه لكيفية الإطاحة بحكومته من خلال اقتراح بحجب الثقة.

وقال:"كان من الممكن أن تخسر الحكومة خطوة عدم الثقة، لكنهم [قادة التحالف] استخدموا الأموال لتحقيق النجاح".

وأكد "أنه عندما كانت حركة الإنصاف والمصالحة في السلطة ، نظمت المعارضة آنذاك ثلاث مسيرات طويلة ضد الحكومة لكن "لم نوقف أحدا، واتهم لجنة الانتخابات الباكستانية (ECP)" وقال إن "الهيئة متورطة مع الحكومة الحالية بتهميش حركة الانصاف".

وزعم أنه "في الانتخابات الفرعية التي جرت في 17 يوليو ، لجأ الحزب الشيوعي الأوروبي إلى جميع أنواع تكتيكات التزوير"، لقد استخدموا كل المناورات لتشويه سمعتي ولجأوا إلى التشهير ورفعوا قضايا ضدي".

وفي بداية الكلمة ، طلب خان من عضو حركته ودكتوره الخاص فيصل سلطان ، إطلاع الجماهير على حالته الصحية مع الكشف عن إصابته بأربع رصاصات.

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