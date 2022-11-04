عمران خان: هناك خطة قائمة لقتلي في مكان ما بين 'وزير أباد وغوجرات'

العالم- باكستان

وقال عمران خان خلالها:" كنت على علم بالفعل أن هناك خطة قائمة لقتلي في مكان ما بين وزير أباد وغوجرات"

في بداية خطابه، بدأ خان في توبيخ الحكومة الحالية وعبّر عن أسفه لكيفية الإطاحة بحكومته من خلال اقتراح بحجب الثقة.

وقال:"كان من الممكن أن تخسر الحكومة خطوة عدم الثقة، لكنهم [قادة التحالف] استخدموا الأموال لتحقيق النجاح".

وأكد "أنه عندما كانت حركة الإنصاف والمصالحة في السلطة ، نظمت المعارضة آنذاك ثلاث مسيرات طويلة ضد الحكومة لكن "لم نوقف أحدا، واتهم لجنة الانتخابات الباكستانية (ECP)" وقال إن "الهيئة متورطة مع الحكومة الحالية بتهميش حركة الانصاف".

وزعم أنه "في الانتخابات الفرعية التي جرت في 17 يوليو ، لجأ الحزب الشيوعي الأوروبي إلى جميع أنواع تكتيكات التزوير"، لقد استخدموا كل المناورات لتشويه سمعتي ولجأوا إلى التشهير ورفعوا قضايا ضدي".

وفي بداية الكلمة ، طلب خان من عضو حركته ودكتوره الخاص فيصل سلطان ، إطلاع الجماهير على حالته الصحية مع الكشف عن إصابته بأربع رصاصات.