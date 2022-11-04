الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يُقر التزود بأكبر صفقة وسائل قتالية وجيبات مصفحة بالضفة المحتلة

الاحتلال يُقر التزود بأكبر صفقة وسائل قتالية وجيبات مصفحة بالضفة المحتلة
الجمعة ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي التزود بالوسائل القتالية والجيبات المصفحة الحديثة لمواجهة الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية عبر صفقة بمئات الملايين من الشواقل.

العالم- الاحتلال

ووفق ما ورد بتقارير لوسائل إعلامية عبرية؛ فإن" جيش الاحتلال قرر التزود بنحو 2500 سترة واقية ضد الرصاص لجنوده في الضفة الغربية في ختام ما تسمى بـ"جلسة تقييم للأوضاع الأمنية وفي ظل استمرار تعرض قواته للنيران خلال اقتحامها للأراضي الفلسطينية".

في حين تشمل الستر طبقات حماية ضد الرصاص بقيمة تصل إلى 8 ملايين شيقل، والمعدة لجنود لواء الكوماندوز، والقوات على جدار العزل حيث جرى توقيع عقد التوريد من شركة في شمال الكيان.

كما قرر الجيش شراء 50 مركبة مصفحة جديدة لتخلف المركبات القديمة التي يستخدمها في الضفة والمضادة للرصاص والحجارة سعياً لتعزيز الحماية للقوات المشاركة في عملية "كسر الأمواج" التي يشنها في الضفة منذ الربيع الماضي.

في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "كمية الوسائل المذكورة تعد الكبرى التي يعتزم الجيش التزود بها خلال العقد الأخير في ظل مئات عمليات إطلاق النار والتي وصلت إلى 240 عملية منذ آب الماضي".

كما زود الجيش قواته في منطقة شمال الضفة بالأكياس الرملية بعد تعرض العديد من المواقع لإطلاقات نارية كثيفة.

روابط ذات صلة

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في نابلس وقلقيلية

الاحتلال يقرر إخلاء قواته من حاجز مخيم 'شعفاط'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القضاء التونسي يحكم على القروي غيابيا بالسجن 6 أشهر

السفير السوري:سوريا والمقاومة كانتا شريكتين بصناعة نصر على الإرهاب التكفيري

قوة كويتية خاصة تشارك في تأمين مونديال قطر

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يؤكد على منح أولوية قصوى لقضية شح المياه

شاهد بالفيديو... بعد محاولة اغتيال عمران خان.. المشهد السياسي الباكستاني يتخذ منحى آخر

ناطق أنصار الله: مظاهرات الشعب الإيراني رسالة بالغة على ولائه لخط الثورة