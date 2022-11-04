الاحتلال يُقر التزود بأكبر صفقة وسائل قتالية وجيبات مصفحة بالضفة المحتلة

العالم- الاحتلال

ووفق ما ورد بتقارير لوسائل إعلامية عبرية؛ فإن" جيش الاحتلال قرر التزود بنحو 2500 سترة واقية ضد الرصاص لجنوده في الضفة الغربية في ختام ما تسمى بـ"جلسة تقييم للأوضاع الأمنية وفي ظل استمرار تعرض قواته للنيران خلال اقتحامها للأراضي الفلسطينية".

في حين تشمل الستر طبقات حماية ضد الرصاص بقيمة تصل إلى 8 ملايين شيقل، والمعدة لجنود لواء الكوماندوز، والقوات على جدار العزل حيث جرى توقيع عقد التوريد من شركة في شمال الكيان.

كما قرر الجيش شراء 50 مركبة مصفحة جديدة لتخلف المركبات القديمة التي يستخدمها في الضفة والمضادة للرصاص والحجارة سعياً لتعزيز الحماية للقوات المشاركة في عملية "كسر الأمواج" التي يشنها في الضفة منذ الربيع الماضي.

في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "كمية الوسائل المذكورة تعد الكبرى التي يعتزم الجيش التزود بها خلال العقد الأخير في ظل مئات عمليات إطلاق النار والتي وصلت إلى 240 عملية منذ آب الماضي".

كما زود الجيش قواته في منطقة شمال الضفة بالأكياس الرملية بعد تعرض العديد من المواقع لإطلاقات نارية كثيفة.