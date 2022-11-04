القضاء التونسي يحكم على القروي غيابيا بالسجن 6 أشهر

العالم - تونس

واختار الشقيقان أوروبا كمنفى طوعي بعد توجيه تهم لهما في ملفات تتعلق بالفساد.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، مساعد وكيل الجمهورية "رياض النويوي"، في تصريحات الخميس لراديو "موزاييك" الخاص، إن "محكمة الناحية بتالة أصدرت حكما بـ6 أشهر سجنا مع النفاذ العاجل بحق الشقيقين القروي".

وفي أغسطس/آب 2021، غادر الشقيقان "القروي"، الحدود التونسية تجاه الجزائر التي اعتقلتهما في تبسة (شرق) لتطلق سراحهما في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ويغادرا إلى أوروبا دون معرفة وجهتهما.

وأشار راديو "موزاييك"، إلى أنه كان قد تم الاحتفاظ بشخص (لم تسمه) بولاية القصرين، نهاية شهر أغسطس/آب 2021، شبهة تهريب نبيل القروي وشقيقه غازي.

و"نبيل القروي" رجل أعمال، كان منافسا للرئيس "قيس سعيد" في الدور الثاني لانتخابات الرئاسة التونسية عام 2019، إلى جانب رئاسته حزب "قلب تونس".

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن "سعيد" قرارات استثنائية بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

ومنذ ذلك التاريخ تمت دعوة العديد من النواب للتحقيق في قضايا مختلفة وتم توقيف بعضهم.

وخاض "قلب تونس" والنهضة، وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان، صراعا سياسيا وخلافات حادة مع "سعيد" قبل أن يقرر تجميد أعمال البرلمان.