السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

انطلاق اجتماع مجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة في طهران

انطلاق اجتماع مجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة في طهران
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

 انطلق اجتماع المنسقين الوطنيين لمجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة صباح اليوم السبت في طهران بمشاركة وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان وعدد من وزراء و سفراء بعض الدول الاعضاء في هذه المجموعة.

العالم - ايران

ومن اهداف اجتماع طهران هي:

الاول: مناقشة التطورات الاخيرة على الصعيد الدولي بما فيها التحديات والتهديدات المشتركة والتناغم الفكري لمواجهة هذه التحديات.

الثاني: التاكيد على ضرورة التحقيق الكامل والدائم والفاعل لميثاق الامم المتحدة باعتباره وثيقة حقوقية تحظى بمصداقية كبيرة على الصعيد الدولي.

الثالث: ارتقاء التعددية والتعاون الدولي كنواة رئيسية لميثاق الامم المتحدة.

الرابع: رفض المواقف الاحادية ومناقشة السبل الكفيلة بمواجهة الاجراءات القسرية الاحادية بما فيها فرض العقوبات باعتبارها تتعارض مع الحقوق الدولية وميثاق الامم المتحدة.

واسست المجموعة في العام 2021 بهدف الحفاظ على وثيقة الاممم المتحدة والدفاع عنها بمشاركة 19 دولة بما فيها ايران.

وتضم المجموعة 19 دولة هي ايران،والجزائر، وانغولا وبيلاروسيا وبوليفيا وكمبوديا، والصين، وكوبا، وكوريا الشمالية، وروسيا، وسوريا، وفنزويلا، و زيمبابوي، وغينيا،وفلسطين، ولاوس ونیکاراغوا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين.

روابط ذات صلة

ايران تدعو مجلس الامن الدولي الى ادانة الهجوم الارهابي في شيراز

ايرواني يفند ادعاءات الغرب ببيع مسيرات ايرانية الى روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. حادث اصطدام بين دبابة سعودية وعربة مصفحة خوفاً من اليمنيين!

بالفيديو.. حقوقيون تونسيون يعلنون تضامنهم مع المرزوقي المسجونة في السعودية

انطلاق اجتماع مجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة في طهران

روسيا: اطلاق كوريا الشمالية للصواريخ هو نتيجة للنشاط العسكري الأمريكي

انتخابات تونس.. بين العزوف عن التسجيل وشغور المقاعد

العراق..كتلة الصادقون تدعو الى اعادة فتح ملف جريمة مطار بغداد