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عبداللهيان: إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي

عبداللهيان: إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان إيران ملتزمة بمواصلة المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

العالم - ايران

وقال الوزير عبداللهيان، في كلمته باجتماع مجموعة اصدقاء الدفاع عن ميثاق الامم المتحدة صباح اليوم السبت في طهران ان الأحادية الجامحة وهيمنة بعض القوى العالمية جلبت حقبة جديدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في المجتمع الدولي واضاف : في السنوات الأخيرة ورغم سوء نية أمريكا وتقاعس أوروبا ، التزمت إيران بالحل السلمي للقضية النووية وفتحت الطريق للحوار للحفاظ على الاتفاقية.

وتابع قائلا : إن الحكومة الإيرانية، وضمن تاكيدها على إستيفاء حقها البديهي والمشروع في استخدام الطاقة النووية السلمية بجميع أبعادها، بما في ذلك التخصيب للأغراض السلمية، تتمسك باستمرار المفاوضات بشأن احياء الاتفاق النووي بحسن نية وعلى أساس المساواة والاحترام المتبادل.

يتبع..

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