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عبداللهيان یرد مجددا على مزاعم إرسال ايران طائرات الى روسيا للحرب باوكرانيا

عبداللهيان یرد مجددا على مزاعم إرسال ايران طائرات الى روسيا للحرب باوكرانيا
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في تصريح صحفي، أعطينا روسيا عددا محدودا من الطائرات المسيرة قبل حرب أوكرانيا بأشهر.

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الايراني، بشأن الضجة التي أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت طائرات مسيرة وصواريخ لمساعدة روسيا في حرب أوكرانيا؛ ان ما يتم الحديث عنه بشأن الصواريخ خاطئ تماما. وفيما يتعلق بالطائرات المسيرة، أعطينا عددا محدودا منها لروسيا قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا.

واضاف، اتفقنا مع وزير خارجية أوكرانيا على أن يزودنا بأي وثائق لديه تفيد بأن روسيا قد استخدمت هذه الطائرات المسيرة في أوكرانيا.

وتابع، كان لدينا مثل هذا الموعد قبل أسبوعين في بلد أوروبي، ذهب وفدنا الدفاعي والسياسي إلى ذلك البلد الأوروبي، لكن للأسف لم يحضر الوفد الأوكراني في الدقيقة 90.

أمريكا فشلت في تنفيذ "الخطة ب" في إيران

وفي جانب اخر من تصريحاته قال عبداللهيان" أن أمريكا سعت وراء تغيير نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى اربعين عاما من انتصار الثورة الاسلامية واضاف ان الامريكان حاولوا لتنفيذ "الخطة ب" خلال الايام الاربعين الماضية في إيران، إلا انها فشلت في تحقيق هذا الغرض بفضل وعي الشعب الايراني وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية.

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي"جو بايدن" الأخيرة الداعمة للمشاغبين، قال أميرعبداللهيان في تصريح للصحفيين اليوم السبت: تلقى السيد بايدن، يوم امس الجمعة إجابته في كلمة ألقاها رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، حيث قام المسؤولون الأمريكيون على الفور بتصحيح تصريحات بايدن غير المدروسة وأبلغونا عبر القنوات الدبلوماسية أن أمريكا ليس لديها مثل هذا الموقف.

واضاف: اننا نعلم نية البيت الأبيض منذ الـ 43 عاما المتمثلة في السعى وراء تغيير نظام الجمهورية الإسلامية.

وصرح أمير عبد اللهيان: ابلغنا مرارا الامريكان بصراحة خلال المفاوضات النووية، ان هذا السلوك لا يتسم باخلاص ولا يهدف الى معالجة المشاكل بل انكم تعملون دوما على تحقيق اهداف خفية في المنطقة خدمة لمصالحكم ولا يهمكم شعوب المنطقة.

وتابع: من الواضح لنا ما قام به الأمريكيون في العراق وأفغانستان وبعض الدول الأخرى في العقدين الماضيين؛ انهم كانوا اعلنوا عن تنفيذ "الخطة ب" في إيران وشهد الشعب الايراني خلال الايام الاربعين الاخيرة مساعي الامريكان لتنفيذ الخطة ب إلا ان وعي الشعب الايراني وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية جعلا مساعي امريكا هذه فاشلة.

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