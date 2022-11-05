شاهد.. فلسطين في أحسن حالة استعداد لمواجهة نتنياهو

العالم - خاص بالعالم

وقال المناعمة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان المقاومة الفلسطينية لديها خبرة جيدة في التعامل مع نتنياهو، فهو صاحب أطول فترة رئاسة وزراء في كيان الاحتلال والمقاومة تدرك تماماً انه لايفهم الا لغة واحدة هي لغة المقاومة.

وأكد ان المقاومة لم تعد في غزة وحدها بل أصبحت كل الاراضي الفلسطينية مستعدة لمواجهة الاحتلال، موضحاً ان هذا رد طبيعي ضد تغول الاحتلال وقتل المواطنين الفلسطينيين وسرقة الاراضي وتوسيع الاستيطان والهدم اليومي لبيوت الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين علی الحواجز.

وكشف المناعمة انه لم يعد اليوم أي صوت فلسطيني يطالب بمفاوضات مع الاحتلال أو اللجوء الی حل سياسي مع المحتل.

واعتبر ان الاشكالية الوحيدة هي في بعض الدول التي تطبع علاقاتها مع الاحتلال، مطالباً هذه الدول بإعادة النظر في اتفاقيات التطبيع لأنها لم تكسب أي شيء من هذه الاتفاقيات.