مسؤول ايراني يتوقع تسجيل صادرات المنتجات المعرفية 2 مليار دولار

العالم - ايران

وأشار " مهدي صفري" في منتدى اقامته غرفة تجارة ايران في طهران اليوم السبت، أن صادرات شركات المعرفة سجلت منذ بدء السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار 2022، واقع 1.2 مليار دولار.

من جهة ثانية أكد أن الصادرات الايرانية الى الصين سجلت 7 مليارات دولار في الشهور التسعة الاولى من سنة 2022، ومؤخرا تم استصدار تراخيص تصدير التفاح والحمضيات والزعفران والألبان وأرجل الدجاج الى هذا البلد.

وأضاف بحسب اعلان وزارة الزراعة فانه ثمة امكانية تصدير 150 الى 300 مليون دولار أرجل دجاج الى الصين.

وبيّن صفري أن الصين تطالب بتوريد مليون طن من الروبيان الايراني سنويا بينما صادراتنا لها لاتتجاوز 32 الف طن بهذا الخصوص.