شاهد.. السلاح الذي تستخدمه تركيا في دير الزور السورية

خاص العالم

هذا الذراع في الحرب المفروضة على سوريا، مررته تركيا خلال سنين الحرب على مراحل، ويرجح العديد من السياسيين ان ملف المياه سيكون جزءا من أي مفاوضات قادمة مع انقرة.

ومنها انتشار الكوليرا التي بدت تسجل حالات عديدة معظمها في مناطق سيطرة قسد ووصلت الى مدينة دير الزور، بعد حجب تركيا مياه نهر الفرات، ما جعل ظروف انتشار المرض ملائمة جدا، في الوقت الذي تُحاول فيه الحكومة السورية مواجهة الأزمة

أثارعديدة لاستخدام مياه نهر الفرات كسلاح من قبل تركيا في الحرب المفروضة على البلاد، لتضغط فيه انقرة على دمشق وبغداد، ما ترك اثره على الواقع البيئي والزراعي ورفع كلف الإنتاج الزراعي وخفض كمياته.