سوريا..البعثة الإنسانية الأرمنية تنهي أعمال إزالة مخلفات الإرهاب في قرية البرج بريف حلب

العالم-سوريا

وبين الدكتور عبد القادر دواليبي عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا أن البعثة الإنسانية الأرمنية وبالتعاون مع مركز التنسيق الروسي عملت خلال الفترة الماضية على تقديم المساعدة بإزالة الألغام ومخلفات الإرهاب في عدد من المناطق التي حررها الجيش العربي السوري بحلب، واليوم تستكمل عملها في منطقة البرج التابعة لناحية خناصر لتأمينها والإسهام بعودة الأهالي لحقولهم ومنازلهم وإعادة الحياة للمنطقة كلها وبما يُمكّن المؤسسات الخدمية من الدخول وممارسة عملها.

وقدم دواليبي الشكر لكل الفنيين والعاملين بالوحدات الهندسية الصديقة الأرمنية والروسية والجهود المبذولة التي تصب في خدمة المواطنين.

وتحدث رئيس البعثة الإنسانية الأرمنية أرغادي دونويان عن جهود الحكومة الأرمنية و “المساعدة التي يتم تقديمها في سورية والمهام التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية بالتعاون مع الدولة السورية لتطهير الأراضي من الألغام ومخلفات الإرهاب إضافة للخدمات الطبية والإنسانية التي تم تقديمها للأهالي والتي تجاوز عدد المستفيدين منها 47 ألف مريض” مشيراً إلى أن كل ذلك “يأتي ترجمة وتجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين سورية وأرمينيا”.

وأوضح فهاكن غوكاسيان رئيس الفرقة العاشرة الأرمنية الإنسانية لإزالة الألغام أن أعضاء الفرقة “عملوا بمهنية عالية لإزالة الألغام وتفكيكها وتطهير المنطقة دون وقوع أي حوادث أو إصابات حيث تم ترحيل العديد من الألغام والعبوات المتفجرة بمختلف الأحجام والأقطار”.

من جهته قال المهندس فاضل مهنا مدير الخدمات الفنية بمحافظة حلب: إنه بعد تسلم المساحات الآمنة والخالية من مخلفات الارهاب يُمكن للمؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية الدخول والعمل على تجهيز البنى التحتية في هذه المناطق من طرقات وتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي وكل ما يحتاجه الأهالي للعودة إلى منازلهم وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.