نتنياهو أمام خياران لتشكيل الحكومة.. الثاني أسوأ من الأول + فيديو

العالم – الاحتلال

وفي اتصال مباشر لفت الزميل فارس الصرفندي أنه و: لمن يقرأ المشهد بدون تعمق سيرى بأن بنيامين نتنياهو أصبح جاهزاً لتشكيل الحكومة وسيشكلها خلال ساعات إذا أراد لأنه يملك اليوم 65 مقعدا في الكنيست.

وأوضح قائلا: لكن إذا ما أردنا أن نقرأ الأعماق.. وإذا ما أردنا أن نستمع لما يقوله من هم حول بنيامين نتنياهو نستطيع أن نفهم أن الأمر لم يحسم بعد.

ونوه إلى أن: بنيامين نتنياهو يتمنى بأن يكون إلى جانبه في الحكومة المقبلة أشخاص مثل بيتي غانتس وغدعون ساعار، وأيضا إيزنكوت، لأن الأخير أعلن أنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، لأن بن غفير وسموتريج هم الوجه السيء للصهيونية، ونتنياهو لا يريد هذا الوجه سيء أن يظهر أمام العالم، فهو يريد أن يكون لديه دبلوماسيين يدافعون عن حكومته اليمينية، وهؤلاء لم يكونوا أفضل من بيني غانتس.

وأشار إلى أن أمام بنيامين نتنياهو خياران.. الخيار الأول أن يذهب إلى حكومة باليمين المتطرف الموجود معه، بأن يكون بن غفير وزيرا للأمن الداخلي، وسموتريج وزيراً للخارجية أو أي منصب سيادي، بالإضافه إلى أحزاب الحريديم.. شاس ويهدوت هتوراه.

وأكد أن: الخيار الآخر هو أن يكون بنيامين نتنياهو إلى جانب وزير خارجية مقبول سياسياً مثل غانتس، أو أن يكون وزير حرب مثل غانس وأن يكون وزير خارجية مثل غدعون ساعار، وأن يلقى بـ بن غفير وسموتريج إلى وزارات خدماتية لا أكثر ولا أقل.

وقال الصرفندي: "أيهما سيختار؟.. باعتقادي نتنياهو سيختار أن تكون له حكومة فيها وجوه ناعمة.. تستطيع أن تؤثر في المجتمع الدولي، وليس وجوه متطرفة ومعروفة بتطرفها."

وخلص إلى القول: لكن إذا رفض هذا المعسكر غانتس وساعار وإيزنكوت.. أي ما يسمى بـ المعسكر الوطني.. إذا رفضوا الانضمام إليه.. فلن يكون أمام نتنياهو خيار إلا أن يذهب إلى حكومة بوجود هؤلاء المتطرفين.

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