بالفيديو.. أقوى قصف لعشاق الهالوين في السعودية!

العالم - السعودية

ونشر حساب نحو الحرية في تويتر مقطع فيديو لناشط سعودي تساءل من المحتفلين بعيد الهالوين في المملكة: " لماذا تحتفلون بالهالوين ؟ هل أصولكم من أرثودوكس؟ هل جدكم قديس؟ هل انتم مسيحيون؟!"

وأحدث الهالوين جدلا واسعا وانتقادا كبيرا في أوساط الشارع السعودي و الدول الإسلامية

ولقي الحدث انتقادا كبيرا من الآلاف من المسلمين و أكدوا أن الذي يحدث تشبها بالغرب ولا يمت لديننا الحنيف بأي صلة لاسيما وأن السعودية تعتبر من أهم بلاد المسلمين كون الكعبة المشرفة متواجدة فيها وكذلك الحرمين الشريفين.

وكتب الناشط غانم الدوسري على صفحته في تويتر، لماذ تحلل هيئة كبار العلماء السعودية الاحتفال بالهالوين وتحرم الاحتفال بالمولد النبوي ؟!

و كتب حساب باسم بنان الثبيتي : كسعودية أقول عذرا لرسول الله لقد اتبعنا سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وعادة بعادة .. واستجلبنا أقذر ماعندهم من الأشخاص والعادات ، حتى كادت تضيع هويتنا العربية الإسلامية ... اللهم إن هذا منكر لاأفعله ولاأرضى به .

و كتب حساب باسم ابوسلمان:هذي البداية .. الخوف من القادم .

و جاء في حساب باسم محمد اليحيا: هذه المشاهد المُخزية التي حدثت وتحدث في فعاليات هيئة الترفيه لم يتحسر عليها فقط الذين ولدوا على الإسلام بل حتى النصارى الذين هداهم الله للإسلام يعتصرهم الألم على الحال الذي وصل له بعض شبابنا المسلم.