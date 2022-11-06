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الاستخبارات العراقية تقتل 'أمير قاطع بادوش' في نينوى

الاستخبارات العراقية تقتل 'أمير قاطع بادوش' في نينوى
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، السبت، مداهمة وكر لتنظيم داعش الإرهابي، وقتل ما يسمى "أمير قاطع بادوش" ومفرزته الإرهابية وتعثر على أحزمة ناسفة واسلحة في محافظة نينوى.

العالم - العراق

وذكر بيان للوكالة، أنه "بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية، وبجهد استخباري مميز، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة وقوة من قيادة عمليات نينوى، من تحديد احد الاوكار الإرهابية التابعة لما يسمى قاطع جبال بادوش ضمن محافظة نينوى ، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات ومداهمة الوكر وهو عبارة عن نفق بطول ١٥ متراً بعد ان تم اغلاق جميع منافذة الخمسة واثناء المداهمة تم الاشتباك مع عناصر عصابات داعش المتواجدين داخل الوكر وقتل الإرهابي ما يسمى أمر قاطع بادوش ( ع. ح. ع) ومفرزته الإرهابية المكونة من عنصرين ، كما عثرت على احزمة ناسفة واسلحة خفيفة".

وأشار البيان، إلى أن "العمل الاستخباري كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وان وكالة الاستخبارات عازمة على الاستمرار في نهجها لغاية تحقيق الأهداف المرسومة".

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