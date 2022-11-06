هاشتاغ.. ذكرى يوم مقارعة الاستكبار العالمي في إيران + فيديو

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المسيرات شارك فيها مختلف شرائح الشعب الإيراني في تجسيد ملحمي للتنديد بالاستكبار العالمي والتأكيد من جديد على ولائهم والتفافهم حول قائد الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي.

وبهذا الشأن كتب حساب "عصا موسى": رقم قياسي للمشاركين في مسيرات يوم "مقارعة الاستكبار العالمي" عشرة ملايين متظاهر في أنحاء إيران جرت مسيرات يوم مقارعة الاستكبار العالمي في أكثر من 450 مدينة و900 قضاء في أنحاء إيران، والتقديرات الأولية أشارت إلى مشاركة نحو 10 ملايين شخص في هذه المسيرات.

وكتب المغرد "حسين": اليوم خرج الحق كله للباطل كله.. ليقول "لا للإستكبار والهيمنة الأميركية" هذه هي إيران دولة الحق المنتصر.

وكتب الناشط "أبو علي الديراني": عشرة مليون متظاهر إيراني...عشرة مليون صفعة بوجه أميركا وأذنابها... يوم مقارعة الاستكبار العالمي لا يشبه أي يوم آخر في إيران، هو يوم تجديد العهد والولاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حاملة راية المقاومة في وجه المحتلين والمستعمرين وسارقي خيرات الشعوب.

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