بالفيديو.. إيران تهزم البرازيل وتتربع على قمة كأس القارات الشاطئية

العالم - إيران

وكان المنتخب الايراني للكرة الشاطئية قد حقق فوزا عريضا على البلد المضيف لبطولة كأس القارات الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتأهل إلى المباراة النهائية.

وصعد المنتخب البرازيلي، إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب باراجواي (6-5)، في المباراة الأولى للدور قبل النهائي، على شاطئ كايت بيتش بدبي.

يذكر أن منتخب البرازيل، سبق أن فاز بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية 3 مرات في أعوام 2014 و2016 و2017، إلى جانب فوزه ببطولة العالم 5 مرات في أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017.

ونظم البطولة مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".