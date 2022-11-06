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السيد ‎نصرالله سيتحدث عصر يوم الجمعة القادم بمناسبة يوم شهيد حزب الله

السيد ‎نصرالله سيتحدث عصر يوم الجمعة القادم بمناسبة يوم شهيد حزب الله
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

سيتحدث الأمين العام ‎لحزب الله السيد حسن ‎نصر الله عند الساعة الثانية والنصف من عصر يوم الجمعة القادم 11/11/2022 بمناسبة يوم شهيد حزب الله. 

العالم - لبنان

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السيد ‎نصرالله سيتحدث عصر يوم الجمعة القادم بمناسبة يوم شهيد حزب الله