كوريا الشمالية: ما نشهده هيستيريا عسكرية أمريكية كورية جنوبية منقطعة النظير

العالم-اسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية،، يوم الاثنين، أن التجارب العسكرية الأخيرة التي أجرتها كانت ردا على التحركات العسكرية الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن سترد على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراءات عسكرية "مستدامة وحازمة وكاسحة".

وجاء هذا التحذير وسط سلسلة تجارب صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أربعة صواريخ باليستية أطلقت السبت، بعد أيام على اختتام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات على الإطلاق للقوات الجوية.