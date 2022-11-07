الاحتلال يعتقل عددًا من الفلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة المحتلة

العالم- فلسطين

وعُرف من بين المعتقلين:

الاسير المحرر عامر ياسر بني عودة- طمون

يوسف بلال مشة- مخيم بلاطة

وائل بلال مشة- مخيم بلاطة

علاء سلمي- قلقيلية

محمود إبراهيم عبد اللطيف- عناتا

إيهاب أبو اسنينة- عناتا

يزن عصافرة- بيت كاحل

أحمد فايز جرادات- السيلة الحارثية

عبد محمود جرادات- السيلة الحارثية

خضر يوسف جوابرة- مخيم العروب

راني محمد هديب- مخيم العروب

قصي نايف البدوي- مخيم العروب

آدم بسام بنات- مخيم العروب

بسام بنات- مخيم العروب

أحمد عبد الكريم حلايقة- مخيم العروب

عبد الكريم حلايقة- مخيم العروب

عبيدة عماد الراعي- مخيم العروب

إبراهيم أيمن عياد- بيت أمر

علاء كراجة- صفّا

الجريح محمد خليل الأسمر- برقا

هذا وتصدى مقاومون لاقتحام مخيم بلاطة ودارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور من المخيم، إذ أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار متبادل.

وأعلنت "كتيبة بلاطة" التابعة لسرايا القدس، اليوم الاثنين، اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال والاشتباك معها، خلال محاولتها اقتحام المخيم.

وقالت الكتيبة في بيان، إن "مجاهديها اشتبكوا من نقطة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة شرق المخيم".

وأضافت الكتيبة" فمن خلال وحدة الرصد التابعة للكتيبة، تم رصد قوة من الوحدات الخاصة تتسلل للمخيم وبفضل الله ويقظة الفدائيين تم كشفها وأمطارهم بوابل من الرصاص".

وتابعت في رسالة للاحتلال" تنويه لا تنسوا أن توزعوا اصاباتكم على جبال الهملايا وحوادث السير".

ودعت الكتيبة "أهالي بلاطة إلى حذف تسجيلات الكاميرات حفاظا عليها وحماية لها".