اشتداد المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين عشية الإنتخابات

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وأكد جو بايدن الرئيس الأميركي:"المشاركة الواسعة ستحفظ الديمقراطية، العديد من المرشحين الجمهوريين لمناصب مختلفة في الانتخابات النصفية المقبلة في البلاد، يمكنهم في حالة هزيمتهم الإعلان عن حدوث مخالفات خلال التصويت.



وبهذا المستوى من الجو الانتخابي المحموم يواجه الديمقراطيون صراعا حرجا للحفاظ على الكونغرس، بعد سباق وصفه بايدن بأنه لحظة حاسمة للديمقراطية الأمريكية، وفي الوقت الذي هيمنت فيه قضايا مثل التضخم إلى حد كبير على الحملة وقضايا السلاح المتفلت والهجرة .



بالمقابل، يبدو ان الجمهوريين في وضع مريح يسمح لهم بانتزاع غالبية في مجلس النواب ، بينما يخشى العديد من الديمقراطيين خسارة مجلس الشيوخ، في هزيمة ستسمح لأعداء بايدن بتولي المهمة التشريعية بشكل شبه كامل خلال العامين الأخيرين له في البيت الأبيض.

وهنا تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الأمريكيين قلقون بشأن الاقتصاد ويشعرون بأن البلاد تسير على الطريق الخطأ، ما أدى إلى تقوية موقع المرشحين الجمهوريين في مناطق كانت تبدو بعيدة المنال بالنسبة إليهم.



فيما قال دونالد ترامب الرئيس السابق:"من أجل جعل بلدنا ناجحا بشكل آمن وعظيم من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى".



وأدلى أكثر من واحد واربعين مليون أميركي بأصواتهم في التصويت المبكر، فيما لجأ الحزبان الديمقراطي والجمهوري، إلى رسائل متعارضة في محاولة أخيرة لاجتذاب أصوات إضافية قبل يوم الانتخابات.



وفي هذا السياق، تحتدم السباقات في بنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن وجورجيا ونيو هامبشير وأوهايو، حيث يمكن لأي من هذه الولايات أن يغير ميزان القوى.

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