السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الشيخ حسين الحداد: لا يجوز الذهاب الى انتخابات نظام يسفك دماء الشعب

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد الشيخ حسين الحداد القيادي في المعارضة البحرينية ان النظام البحريني حاول جاهدا في أي أن يظهر الصورة للرأي العام على أن صورة الديمقراطية والحرية واضحة جدا فيما يقوم خلف الكواليس بعكس ما يظهره للناس من قمع وتعسف واغلاق مراكز انتخابية ومنع بعض المنتخبين من الادلاء بأصواتهم.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة حول الانتخابات في البحرين وسط مقاطعة المعارضة، أشار الحداد الى أن النظام البحريني اثبت بتلك الانتخابات على أنه نظام هش فلا المخابرات وولا الجهات الامنية ولا وزارة الداخلية، استطاعت أن تقوم بانقاذ الملك في البحرين الذي سقط أمام الراي العام بأكمله حيث بين امام الرأي العام أن الشعب البحريني قد رفض الانتخابات جملة وتفصيلا.

ونوه الحداد الى أنه لا يجوز الذهاب الى انتخابات نظام يسفك دماء الشعب البحريني وان النظام الحاكم في البحرين لا يفهم معنى السلمية.

وكانت قد انطلقت في البحرين الانتخابات النيابية في ظل مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم سلطات المنامة بالقمع السياسي.

استحقاق بلا حقوق عنوان لمرحلة تمر بها البحرين في ظل انتخابات تشريعية لم يسمح للجميع المشاركة فيها.

الانتخابات انطلقت في البلاد بمشاركة أكثر من ثلاثمئة وثلاثين مرشحاً وفقا للأرقام الرسمية وبينهم ثلاث وسبعون امرأة للوصول إلى أربعين مقعداً، إلا أن المشاركين لم يمثلوا كافة شرائح الشعب. فالسلطات وكما حصل في انتخابات عام الفين وثمانية عشر منعت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد من المشاركة وهي جمعية الوفاق وحركة وعد، الأمر الذي دفع بالحركتين لدعوة أنصارهما لمقاطعة الانتخابات.

موقف الحركتين أيدته القيادة الدينية في البلاد حيث أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن المشاركة في الانتخابات الحالية تعتبر خيانة للوطن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

خطاب الشيخ قاسم رفع نسب المقاطعة لانتخابات البحرين + فيديو

حقيقة اقبال الناخبين على الانتخابات في البحرين

شباب ثورة 14 فبراير في البحرين يرحب بمقاطعة الإنتخابات

آخر مستجدات الانتخابات النيابية في البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. انتخابات البحرين الصورية والمقاطعة الواسعة للمعارضة

فقط في السعودية.. السجن 45 عاما لسيدة عبرت عن رأيها!

بالفيديو.. الشيخ حسين الحداد: لا يجوز الذهاب الى انتخابات نظام يسفك دماء الشعب

أين الداعية السعودية سليمان الدويش بعد اختفائه قسرياً على يد السلطات ؟

زعماء من العالم في كمبوديا لحضور قمة 'آسيان'

ايران في عداد الدول العشر الاولى في انشاء السدود