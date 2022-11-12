الشيخ حسين الحداد: لا يجوز الذهاب الى انتخابات نظام يسفك دماء الشعب

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة حول الانتخابات في البحرين وسط مقاطعة المعارضة، أشار الحداد الى أن النظام البحريني اثبت بتلك الانتخابات على أنه نظام هش فلا المخابرات وولا الجهات الامنية ولا وزارة الداخلية، استطاعت أن تقوم بانقاذ الملك في البحرين الذي سقط أمام الراي العام بأكمله حيث بين امام الرأي العام أن الشعب البحريني قد رفض الانتخابات جملة وتفصيلا.

ونوه الحداد الى أنه لا يجوز الذهاب الى انتخابات نظام يسفك دماء الشعب البحريني وان النظام الحاكم في البحرين لا يفهم معنى السلمية.

وكانت قد انطلقت في البحرين الانتخابات النيابية في ظل مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم سلطات المنامة بالقمع السياسي.

استحقاق بلا حقوق عنوان لمرحلة تمر بها البحرين في ظل انتخابات تشريعية لم يسمح للجميع المشاركة فيها.

الانتخابات انطلقت في البلاد بمشاركة أكثر من ثلاثمئة وثلاثين مرشحاً وفقا للأرقام الرسمية وبينهم ثلاث وسبعون امرأة للوصول إلى أربعين مقعداً، إلا أن المشاركين لم يمثلوا كافة شرائح الشعب. فالسلطات وكما حصل في انتخابات عام الفين وثمانية عشر منعت أبرز أحزاب المعارضة في البلاد من المشاركة وهي جمعية الوفاق وحركة وعد، الأمر الذي دفع بالحركتين لدعوة أنصارهما لمقاطعة الانتخابات.

موقف الحركتين أيدته القيادة الدينية في البلاد حيث أكد آية الله الشيخ عيسى قاسم أن المشاركة في الانتخابات الحالية تعتبر خيانة للوطن.

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