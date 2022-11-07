تعز ولحج وسط اليمن تحتفيان بزفاف 460 عريسا وعروسا

العالم - اليمن

وخلال المهرجان بارك عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، للعرسان زفافهم الميمون، مشيداً بمبادرة هيئة الزكاة في تنظيم الأعراس الجماعية التي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، سيما في ظل استمرار العدوان والحصار.

ودعا جميع المكلفين إلى سرعة سداد الزكاة الشرعية التي تصرف اليوم في مصارفها الشرعية الثمانية.

من جانبه هنأ محافظ تعز صلاح عبدالرحمن بجاش، العرسان بإكمال نصف دينهم وفرحتهم بزفافهم في العرس الجماعي الثالث لمحافظتي تعز ولحج.

ونوه بمبادرة رجال الأعمال وكبار المكلفين والتجار في تسليم ما عليهم من زكاة للهيئة العامة ومكاتبها في المحافظة.

وأشار المحافظ بجاش إلى توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتسهيلات جمركية لكبار المكلفين والتجار المبادرين لدفع ما عليهم من الزكاة، داعيا جميع المكلفين إلى تسليم الزكاة المفروضة.

ولفت إلى حرص السيد عبدالملك الحوثي على تنظيم الأعراس الجماعية لتحصين شباب اليمن ومواجهة الحرب الناعمة التي تشنها الماكينة الإعلامية لدول العدوان بهدف إفسادهم.

إلى ذلك أوضح وكيل الهيئة العامة للزكاة علي السقاف أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى يولي الشباب أهمية كبيرة من خلال تنظيم الأعراس الجماعية.

واعتبر مشروع العرس الجماعي أنموذجا وشاهدا على صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، منوها بجهود كل من ساهم وشارك في تنظيم العرس الجماعي الثالث وإنجاحه.

من جهته أشار مدير مكتب هيئة الزكاة بتعز شوقي مغلس إلى أن العرس الجماعي الثالث استهدف 460 عريسا وعروسا من شريحة الفقراء والمساكين والمعاقين والجرحى وأبناء الشهداء والمرابطين وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد استمرار مكتب الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ المشاريع الإنسانية والخيرية في المحافظة، وفقاً لمصارف الزكاة المحددة.

في حين عبرت كلمة العرسان التي ألقاها أنس المحيا عن سعادتهم وفرحتهم بإكمال نصف دينهم .. مثمنة مبادرة واهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وهيئة الزكاة ومبادرتهم في دعم الأعراس الجماعية التي تسهم في تعزيز التكافل المجتمعي.

وتخلل الحفل الكرنفالي فقرات إنشادية وفنية وأوبريت بعنوان "فرحة العز لتعز"، عبرت عن الفرحة بهذه المناسبة.