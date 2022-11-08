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ساليفان: نعمل مع روسيا على إزالة خطر استخدام السلاح النووي

ساليفان: نعمل مع روسيا على إزالة خطر استخدام السلاح النووي
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن واشنطن أجرت اتصالات مع روسيا للحد من مخاطر استخدام السلاح النووي.

العالم-الامريكيتان

وقال ساليفان خلال ندوة لمجلس العلاقات الدولية في واشنطن، يوم الاثنين: "كانت لدينا إمكانية لإجراء اتصالات مع روسيا على مستوى عال، تهدف إلى الحد من خطر استخدام السلاح النووي، وإطلاع موسكو على عواقب استخدامه".

وأضاف: "نحن لم نكشف عن القنوات التي جرت الاتصالات عبرها، من أجل حمايتها".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال إن ساليفان أجرى خلال الأشهر الأخيرة اتصالات سرية مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.

ولم يؤكد الكرملين صحة المعلومات الواردة في التقرير كما امتنع البيت الأبيض عن أي تعليق.

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ساليفان: نعمل مع روسيا على إزالة خطر استخدام السلاح النووي

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