بعد غيابه عن القمة العربية.. بن سلمان يحضر قمة المناخ في شرم الشيخ!

العالم - السعودية

وتداول نشطاء سعوديون مقاطع فيديو لولي العهد السعودي، وهو يلقي كلمته خلال القمة، وكان لافتا أنه غاب عن الصورة الجماعية للقادة المشاركين في قمة المناخ، وحضر مكانه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وظهر بن سلمان في الصورة الجماعية للقادة المشاركين في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة على هامش قمة المناخ.

هذا وكان بن سلمان قد اعتذر عن المشاركة في القمة العربية التي انعقدت قبل أيام في الجزائر تحت شعار “لم الشّمل”، وذلك كما قال الديوان الملكي السعودي لأسباب تتعلق بمشاكل في أذنه!.

وقالت مصادر صحفيّة باكستانيّة، بأن بن سلمان سيزور باكستان في 21 نوفمبر الشهر الجاري.