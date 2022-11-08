الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد غيابه عن القمة العربية.. بن سلمان يحضر قمة المناخ في شرم الشيخ!

بعد غيابه عن القمة العربية.. بن سلمان يحضر قمة المناخ في شرم الشيخ!
الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

سجل محمد بن سلمان ولي عهد السعوديّة، حضوره إلى قمة شرم الشيخ للمشاركة في قمّة المناخ، بعد أن غاب عن القمة العربية التي انعقدت قبل أيام في الجزائر بسبب "مشاكل في أذنه"!.

العالم - السعودية

وتداول نشطاء سعوديون مقاطع فيديو لولي العهد السعودي، وهو يلقي كلمته خلال القمة، وكان لافتا أنه غاب عن الصورة الجماعية للقادة المشاركين في قمة المناخ، وحضر مكانه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وظهر بن سلمان في الصورة الجماعية للقادة المشاركين في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة على هامش قمة المناخ.

هذا وكان بن سلمان قد اعتذر عن المشاركة في القمة العربية التي انعقدت قبل أيام في الجزائر تحت شعار “لم الشّمل”، وذلك كما قال الديوان الملكي السعودي لأسباب تتعلق بمشاكل في أذنه!.

وقالت مصادر صحفيّة باكستانيّة، بأن بن سلمان سيزور باكستان في 21 نوفمبر الشهر الجاري.

روابط ذات صلة

محاولات فرنسية وسعودية لتحريك أزمة 'سد النهضة' في شرم الشيخ

مشاركة 110من قادة الدول في قمة كوب27 لمناقشة المناخ العالمي

الى محمد بن سلمان.. دعك من الشجر.. إرفق بالبشر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة اللبنانية: 12 إصابة جديدة بالكوليرا ولا وفيات

عدد من سفراء سوريا الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد

السعودية بين نهج التكفير والانحلال وقمع الحريات وثقافة الهالوين

انجازات ايران في احباط مخططات الارهاب

الرئيس التونسي ينفي وجود أي تضييقات على الحريات

الامن السعودي يعتقل نجل ناشط حقوقي بارز يقيم في المنفى