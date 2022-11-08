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ناشط يمني: اليمنيون حياتهم كفاح من الطفولة الى الممات

الثلاثاء ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

كتب الناشط والاعلامي اليمني "المصعبي إحتياطي" في تغريدة: الله سبحانه وتعالى لا يعطي أصعب المعارك الا لأشد جنودة .  يبدو أن اليمنيين اشد جنود الله فهم يخوضون أشد المعارك السياسية والأقتصادية والعسكرية . حياتهم كفاح من الطفولة الى الممات .

العالم- اليمن

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